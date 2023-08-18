«Наслаждаюсь жизнью на родине». Худобин — о подготовке к сезону без клуба

Голкипер Антон Худобин рассказал о подготовке к сезону. Вратарь по-прежнему находится без клуба.

«Я по‑прежнему в Красноярске. Сейчас еду в форме со стадиона, днём был на льду. «Сокол» уехал на турнир, поэтому катался с командой МХЛ «Красноярские рыси».

Насколько переговоры с «Ладой» и минским «Динамо» дошли до конкретики? Честно скажу, я сам с командами не разговаривал. Всё это отдал в руки представителей. Есть хоккейные агенты, они этим и занимаются. Переговоры идут. Я же делаю своё дело. Будь я сам своим агентом, мог бы сказать больше.

Почему такой статусный вратарь в конце лета по‑прежнему без контракта? Мы на эту тему можем долго рассуждать. Скажу честно, не понимаю. Но я не ломаю голову над этим вопросом. Просто готовлюсь и тренируюсь, держу себя в форме и наслаждаюсь жизнью на родине. Именно такую задачу я поставил, чтобы не съесть свою голову», — приводит слова Худобина «Матч ТВ».

Последним клубом 37‑летнего голкипера был «Чикаго Блэкхоукс».