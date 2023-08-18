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«Торпедо» победило «Дизель» в контрольном матче благодаря дублю Фирстова

«Торпедо» победило «Дизель» в контрольном матче благодаря дублю Фирстова
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Завершился контрольный матч, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и пензенский «Дизель». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 11-й минуте отличился нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов. Ему ассистировали Андрей Белевич и Максим Летунов. Шайба была заброшена торпедовцами при игре в большинстве. На 25-й минуте, когда хозяева играли в меньшинстве, Фирстов оформил дубль после передачи Летунова. На 50-й минуте нападающий гостей Алексей Митрофанов в большинстве отыграл одну шайбу.

Завтра, 19 августа, соперники проведут повторный матч. Начало игры — в 11:00 мск.

«Торпедо» начнёт сезон КХЛ матчем с ярославским «Локомотивом» 3 сентября.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
18 августа 2023, пятница. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Дизель
Пенза
1:0 Фирстов (Белевич, Летунов) – 10:05 (5x4)     2:0 Фирстов (Летунов) – 24:25 (4x5)     2:1 Митрофанов (Почивалов) – 49:45 (5x4)    
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