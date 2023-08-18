«Торпедо» победило «Дизель» в контрольном матче благодаря дублю Фирстова

Завершился контрольный матч, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и пензенский «Дизель». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 11-й минуте отличился нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов. Ему ассистировали Андрей Белевич и Максим Летунов. Шайба была заброшена торпедовцами при игре в большинстве. На 25-й минуте, когда хозяева играли в меньшинстве, Фирстов оформил дубль после передачи Летунова. На 50-й минуте нападающий гостей Алексей Митрофанов в большинстве отыграл одну шайбу.

Завтра, 19 августа, соперники проведут повторный матч. Начало игры — в 11:00 мск.

«Торпедо» начнёт сезон КХЛ матчем с ярославским «Локомотивом» 3 сентября.