Канадский нападающий Сэм Анас прокомментировал переход в минское «Динамо».

«Дорога в Минск получилась долгой. Но это стоило того. Мне и моей жене понравился город. Люди приветливы и открыты, поддерживают и помогают освоиться. Мы очень рады.

О «Динамо» знаю достаточно много благодаря Алексею Протасу, с которым играли вместе в прошедшем сезоне. Он рассказывал много хорошего о команде. Также общался с ребятами, которые раньше играли за «зубров». Все отмечали высокий уровень.

Я был счастлив, когда выиграл Кубок Колдера с «Херши» в минувшем сезоне. Теперь хочу найти новый вызов. КХЛ – это новая для меня лига. Знаю, что это сильный турнир, где надо в каждом матче играть на максимуме. Готов сделать всё, чтобы помогать «Динамо».

Успел немного прогуляться по городу. Знаю, что тут прекрасные парки, торговые центры, рестораны. Всё смотрится очень классно. Как уже сказал, люди приветливы и всегда готовы помочь, даже если не говорят на английском языке. И я сам буду стараться учить русский, белорусский, чтобы больше общаться. И, когда появится свободное время, обязательно наведаюсь в город, чтобы узнать о нём больше», — приводит слова Анаса официальный сайт «Динамо».