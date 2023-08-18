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«Если где-то не доработал — будет строгое наказание». Пинчук — о работе с Квартальновым

«Если где-то не доработал — будет строгое наказание». Пинчук — о работе с Квартальновым
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Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о предсезонной подготовке и о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Предсезонная подготовка проходит прекрасно, сейчас уже начинаются матчи. Прорабатываем все технические моменты именно в игре, тактические тоже. Тренер показывает структуру, и мы её пробуем на товарищеских встречах.

Работа с Дмитрием Квартальновым? Очень требовательный тренер, не любит, когда где-то не дорабатывают. Ему нужно, чтобы все было идеально. На тренировках нельзя допускать неточный пас, если где-то не доработал, не добежал — будет очень строгое наказание. Это правильно, это полезно для нас. С таким подходом будем становиться лучше и сильнее», — приводит слова Пинчука Sport5.by.

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