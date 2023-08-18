Валерий Каменский поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Многие команды хорошо укрепились и ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Поэтому предстоящий чемпионат, как и прошлый, будет захватывающим и интересным. Сохранится, а может, даже увеличится плотность в таблице регулярного чемпионата. Насыщенный календарь будет способствовать большому количеству неожиданных результатов. Думаю, нас ждут сенсации и в плей-офф.

Сколько команд могут реально претендовать на выигрыш Кубка Гагарина? Шесть-восемь клубов могут ставить такую задачу спокойно. Но ход чемпионата может выявить и другие команды, способные замахнуться на кубок.

Плей-офф между Западом и Востоком со второго раунда добавит интриги? Новое – это всегда любопытно. Уже сейчас видно, что интерес к данному новшеству большой, перекрёстный плей-офф постоянно обсуждается в прессе», — приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».