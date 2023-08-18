В «Нефтехимике» рассказали о подготовке к празднованию юбилея клуба

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов высказался о предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги, во время которого клуб отметит 55-летний юбилей.

«У нас этот сезон особенный – юбилейный. 23 октября нашему клубу исполнится 55 лет. И мы должны юбилей клуба провести на высоком уровне, отдавая дань уважения нашим ветеранам, которые заложили основу хоккея в Нижнекамске, последующим поколениям игроков, тренеров, персонала, руководителей. В настоящее время готовятся фильм и книга по истории клуба, и ближе к юбилейной дате представим их вашему вниманию. В рамках юбилея пройдут и другие интересные мероприятия.

В этом году будет усилена работа с болельщиками. Готовится множество мероприятий развлекательного характера и сюрпризов», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Нефтехимика».