Новичок минского «Динамо» Анас рассказал о разговоре с Квартальновым

Канадский нападающий минского «Динамо» Сэм Анас рассказал о разговоре с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Лично никого из новых одноклубников раньше не знал. Но с легионерами вышли на связь до приезда в Минск. Обсудили некоторые детали. Кстати, хоккеисты, которые играли за другие клубы КХЛ, отмечали атмосферу на «Минск-Арене». Болельщики «зубров» всегда шумные и активные. Для меня большая честь играть для такой публики. Уверен, что мы будем радовать наших поклонников хорошей игрой.

Общался с главным тренером Дмитрием Квартальновым. У нас получилась хорошая беседа. Он интересовался разными моментами, объяснил своё видение хоккея, чего ждать в сезоне. Это важный момент, чтобы выстроить хорошую коммуникацию. Знаю, что у тренера богатая игровая и тренерская карьера. Всегда здорово, когда за плечами наставника такой опыт», — приводит слова Анаса официальный сайт «Динамо».