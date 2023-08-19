Ларионов — о матче с «Дизелем»: посмотрели ближайший резерв «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги контрольного матча с «Дизелем» (2:1) из ВХЛ.

«Мы посмотрели ближайший резерв. Увидели, кто способен выдержать игру в три пары. Проверили функционал хоккеистов. Потому что три периода по двадцать минут в три звена на предсезонке требуют усилий. Двадцать минут игрового времени – для хоккеистов это хорошие цифры, чтобы вместо беготни и баллонов, через игру войти в форму. Не соглашусь с болельщиками, что наш хоккей был как сказка. До сказки ещё очень далеко.

Владислав Фирстов сравнил команду со сказкой «репка»? Это хорошее сравнение. У нас коллектив, где каждый друг за друга. Сегодня было важно посмотреть, какое будет взаимодействие наших молодых защитников с нашими опытными нападающими, как нападающие будут реагировать на брак игроков обороны, связанный с волнением. Мы просили защитников делать быстрые передачи и подключаться в атаку. Например, в первом периоде, когда два наших игрока в меньшинстве убежали в атаку, наш защитник почему-то остался в обороне и смотрел игру. Мы сказали ему: «Мы так не играем. Ты должен быть в атаке, чтобы партнёры могли найти тебя». Неважно, какая ситуация, «четыре на пять» или «три на пять». Если есть возможность дополнительно вытащить из себя силы и помочь ребятам впереди, то это надо делать. В этом плане молодым игрокам ещё расти и расти.

Не слишком ли большая нагрузка на игроков при таком графике матчей? У нас никто не сыграет три игры подряд. Никто. Две игры за три дня – это нормально на данном этапе. Завтра мы меняем стратегию. Будут играть опытные защитники и молодое нападение. А на матч с новокузнецким «Металлургом» мы планируем выставить тот состав, которым мы начнём сезон 3-го числа в Ярославле», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.