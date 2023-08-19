Ларионов: теперь пять-шесть команд КХЛ хотят видеть вратаря Соколова у себя

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после контрольного матча с «Дизелем» (2:1) назвал вратаря Соколова примером того, как делается карьера молодого игрока. Он также выразил надежду, что клубу удастся отдать голкипера в аренду.

«Что касается молодого вратаря Максима Соколова, то в Воскресенске решение по нему было принято «на ходу». Мы решили дать паузу Алексею Мельничику после пяти пропущенных шайб. Соколов вышел и отыграл матч без всякого стресса. И сегодня, когда Иван Кульбаков попросил замену, он опять вышел и сыграл очень хорошо. Телефон генерального директора «Торпедо» сейчас просто горячий. Как нам говорили, что он четвёртый вратарь в «Чайке», а теперь его пять-шесть команд КХЛ хотят видеть у себя. Это пример, как делается карьера молодого игрока. Когда у тебя есть шанс – ты должен его взять. Соколов вышел, отыграл и теперь имеет массу предложений. Надеюсь, что мы его отдадим в аренду, где он будет достойно играть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.