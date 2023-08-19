Ларионов: теперь пять-шесть команд КХЛ хотят видеть вратаря Соколова у себя

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после контрольного матча с «Дизелем» (2:1) назвал вратаря Соколова примером того, как делается карьера молодого игрока. Он также выразил надежду, что клубу удастся отдать голкипера в аренду.
«Что касается молодого вратаря Максима Соколова, то в Воскресенске решение по нему было принято «на ходу». Мы решили дать паузу Алексею Мельничику после пяти пропущенных шайб. Соколов вышел и отыграл матч без всякого стресса. И сегодня, когда Иван Кульбаков попросил замену, он опять вышел и сыграл очень хорошо. Телефон генерального директора «Торпедо» сейчас просто горячий. Как нам говорили, что он четвёртый вратарь в «Чайке», а теперь его пять-шесть команд КХЛ хотят видеть у себя. Это пример, как делается карьера молодого игрока. Когда у тебя есть шанс – ты должен его взять. Соколов вышел, отыграл и теперь имеет массу предложений. Надеюсь, что мы его отдадим в аренду, где он будет достойно играть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.
- 19 августа 2023
-
04:53
-
03:36
-
03:25
-
02:59
- 18 августа 2023
-
23:52
-
23:28
-
23:10
-
22:48
-
22:12
-
21:44
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:16
-
18:55
-
18:36
-
18:05
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:20
-
14:53
-
14:10
-
13:40
-
13:15