«Баффало» обменял российского защитника Илью Любушкина в «Анахайм». Как сообщает пресс-служба «Дакс», «Сэйбрз» получили в сделке выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2025. Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом $ 2,75 млн действует до завершения следующего сезона.

В минувшем сезоне Любушкин провёл 68 матчей за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (2+12) очков — забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-2» и 38 минутах штрафа. Прошедший сезон стал для россиянина лучшим в карьере НХЛ.

Всего в НХЛ россиянин провёл 279 матчей, в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «-22».