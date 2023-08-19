«Настоящий мужской хоккей». Каменский — о матчах «Колорадо» с «Детройтом» в 1990-е годы

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился воспоминаниями о матчах «Колорадо» с «Детройтом». Каменский выступал за «Колорадо» в НХЛ с 1995 по 1999 год.
«С серии 1996 года началось противостояние «Колорадо» с «Детройтом». Тогда Клод Лемье толкнул на борт Криса Дрэйпера, который получил тяжёлые травмы. В следующих сезонах каждый матч «Колорадо» и «Детройта» превращался в одно из самых ожидаемых событий. За несколько дней до игры пресса подогревала обстановку.
В сезоне-1996/1997 только и говорили, когда же «Детройт» отомстит за Дрэйпера. Но Лемье не выходил на лёд против «Ред Уингз» в первых матчах чемпионата. Зато принял участие в последней встрече, во время которой состоялось легендарное побоище.
Многие матчи «Колорадо» и «Детройта» вошли в историю. Я сам их иногда пересматриваю и получаю огромное удовольствие. Шёл настоящий мужской хоккей двух суперкоманд», — приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.
Каменский является обладателем Кубка Стэнли в 1996 году в составе «Колорадо». Всего в НХЛ нападающий провёл 637 матчей, в которых набрал 501 (200+301) очко. В плей-офф на счету форварда 60 (25+35) очков в 66 матчах.
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