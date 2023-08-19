Матч «Салават Юлаев» — «Барыс» отменён в связи с церемонией прощания с Родионом Амировым

21 августа в Уфе пройдёт прощание с Родионом Амировым. В связи с этим команда «Салават Юлаев» прибудет на турнир в Омск вечером 21 августа. Матч с «Барысом», который на Кубке Блинова был запланирован на 20 августа в 13:00 по времени Астаны, не состоится.
Отмечается, что церемония начнётся в 8:00 по уфимскому времени и продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка. Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.
За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
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