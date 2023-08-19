Федотов — стартовый вратарь ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между минским «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдёт в Минске на «Олимпик Арене» и начнётся в 12:00 мск.

Примечательно, что стартовым вратарём ЦСКА заявлен Иван Федотов. Напомним, Федотов получил четырёхмесячную дисквалификацию от ИИХФ. Однако запрет на участие распространяется лишь на официальные матчи. Первым официальным матчем ЦСКА станет встреча с «Ак Барсом» 1 сентября в рамках регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: соцсети ЦСКА

Напомним, ранее ЦСКА подал аппеляцию на решение ИИХФ дисквалифицировать Федотова. Также армейский клуб получил запрет на международные трансферы сроком на один год.