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Федотов — стартовый вратарь ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»

Федотов — стартовый вратарь ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»
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Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между минским «Динамо» и ЦСКА. Встреча пройдёт в Минске на «Олимпик Арене» и начнётся в 12:00 мск.

Примечательно, что стартовым вратарём ЦСКА заявлен Иван Федотов. Напомним, Федотов получил четырёхмесячную дисквалификацию от ИИХФ. Однако запрет на участие распространяется лишь на официальные матчи. Первым официальным матчем ЦСКА станет встреча с «Ак Барсом» 1 сентября в рамках регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: соцсети ЦСКА

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва

Напомним, ранее ЦСКА подал аппеляцию на решение ИИХФ дисквалифицировать Федотова. Также армейский клуб получил запрет на международные трансферы сроком на один год.

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