Овечкин продемонстрировал фотографии новой линейки собственной одежды

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмёрка).

Овечкин в своей соцсети показал фотографии, на которых он вместе со своей женой демонстрирует новую одежду.

«Сделали для вас очень крутую коллекцию», — подписал фотографии Овечкин.

Фото: соцсети Овечкина

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.