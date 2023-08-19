Овечкин продемонстрировал фотографии новой линейки собственной одежды

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмёрка).
Овечкин в своей соцсети показал фотографии, на которых он вместе со своей женой демонстрирует новую одежду.
«Сделали для вас очень крутую коллекцию», — подписал фотографии Овечкин.
Фото: соцсети Овечкина
Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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