Щитов: в КХЛ становится меньше грязи, хоккеисты стараются быть более аккуратными

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов заявил, что в Континентальной хоккейной лиге игроки стараются действовать всё более аккуратно и не совершать грязных силовых приёмов.
«Я бы не сказал, что судьи в КХЛ пропускают много грязных приёмов. Игроки как проводили силовые, так и проводят. Ужесточили штрафы за удары в голову, поэтому грязи не должно быть. Все стараются быть более аккуратными. Не думаю, что это плохо.
В Уфе недавно проходил Кубок Республики. Я смотрел все матчи и не увидел грязного хоккея. Спорные эпизоды судьи просматривали. В КХЛ действуют по такому же принципу. Если и были такие моменты в КХЛ, то единичные.
Игра увеличила скорость, судьи иногда не успевают за эпизодами. На мой взгляд, в КХЛ становится меньше грязи. Хоккей — контактный вид спорта, от силовых никуда не уйти. Сейчас будет много нововведений, которые повысят зрелищность хоккея. В Уфе уже видел это. В случае удаления в конце периода вбрасывание в начале следующей 20-минутки переносится в зону провинившейся команды. Такого новшества, по-моему, нигде нет. Это уже облегчает игру атакующей команды и повышает зрелищность. Болельщики же приходят за забитыми голами», — цитирует Щитова Legalbet.
Напомним, в предстоящем сезоне-2023/2024 КХЛ будет действовать ряд новых правил.
- 19 августа 2023
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
04:53
-
03:36
-
03:25
-
02:59
- 18 августа 2023
-
23:52
-
23:28
-
23:10
-
22:48
-
22:12
-
21:44
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:16
-
18:55