Щитов: в КХЛ становится меньше грязи, хоккеисты стараются быть более аккуратными

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов заявил, что в Континентальной хоккейной лиге игроки стараются действовать всё более аккуратно и не совершать грязных силовых приёмов.

«Я бы не сказал, что судьи в КХЛ пропускают много грязных приёмов. Игроки как проводили силовые, так и проводят. Ужесточили штрафы за удары в голову, поэтому грязи не должно быть. Все стараются быть более аккуратными. Не думаю, что это плохо.

В Уфе недавно проходил Кубок Республики. Я смотрел все матчи и не увидел грязного хоккея. Спорные эпизоды судьи просматривали. В КХЛ действуют по такому же принципу. Если и были такие моменты в КХЛ, то единичные.

Игра увеличила скорость, судьи иногда не успевают за эпизодами. На мой взгляд, в КХЛ становится меньше грязи. Хоккей — контактный вид спорта, от силовых никуда не уйти. Сейчас будет много нововведений, которые повысят зрелищность хоккея. В Уфе уже видел это. В случае удаления в конце периода вбрасывание в начале следующей 20-минутки переносится в зону провинившейся команды. Такого новшества, по-моему, нигде нет. Это уже облегчает игру атакующей команды и повышает зрелищность. Болельщики же приходят за забитыми голами», — цитирует Щитова Legalbet.

Напомним, в предстоящем сезоне-2023/2024 КХЛ будет действовать ряд новых правил.