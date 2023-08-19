Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу
Комментарии

Завершилась товарищеская встреча, которая прошла в Минске на «Олимпик Арене», между «Динамо» и ЦСКА. Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

ЦСКА забросил три шайбы подряд в середине второго периода. Отличились Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко. Минскому «Динамо» удалось сократить отставание до минимума благодаря шайбам Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, но на большее белорусский клуб не хватило. Отметим, что матч в воротах ЦСКА начинал Иван Федотов, который был заменён на Всеволода Скотникова в середине второго периода, успев пропустить одну шайбу.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Окулов (Светлаков) – 26:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Светлаков, Абрамов) – 27:16 (5x5)     0:3 Янченко (Панкратов, Грудинин) – 27:31 (5x5)     1:3 Пышкайло (Калдис, Кодола) – 28:55 (5x4)     2:3 Смирнов (Горбунов) – 49:48 (5x5)    

Отметим, что этот матч стал первым в текущей предсезонке для ЦСКА. Следующий матч армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».

Материалы по теме
Федотов — стартовый вратарь ЦСКА на товарищеский матч с минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023