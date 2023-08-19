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«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь» в товарищеском матче

«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь» в товарищеском матче
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В Балашихе завершился предсезонный товарищеский матч между «Витязем» и «Куньлунем». Победу в матче одержал китайский клуб со счётом 4:0. Отметим, что в составе подмосковной команды отсутствовали ведущие игроки.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Куньлуня» Девин Броссо. Форвард Нолан Мойл отдал две результативные передачи. Ещё по голу забили Зак Лесли и Дойл Сомерби. Ворота команд защищали голкиперы Кирилл Устименко и Мэтт Джурасик.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2023, суббота. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Мойл) – 31:01 (5x4)     0:2 Броссо (Спроул, Мойл) – 42:08 (5x5)     0:3 Лесли (Фу, Вон) – 45:59 (5x4)     0:4 Сомерби (Броссо) – 58:58 (en)    

Отметим, что «Витязь» уступил в трёх из пяти матчей текущей предсезонки. «Куньлунь» стал обладателем Кубка Лады в Тольятти. Следующий матч «Витязь» проведёт на предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы со «Спартаком». Эта игра состоится 24 августа.

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