«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь» в товарищеском матче

В Балашихе завершился предсезонный товарищеский матч между «Витязем» и «Куньлунем». Победу в матче одержал китайский клуб со счётом 4:0. Отметим, что в составе подмосковной команды отсутствовали ведущие игроки.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Куньлуня» Девин Броссо. Форвард Нолан Мойл отдал две результативные передачи. Ещё по голу забили Зак Лесли и Дойл Сомерби. Ворота команд защищали голкиперы Кирилл Устименко и Мэтт Джурасик.

Отметим, что «Витязь» уступил в трёх из пяти матчей текущей предсезонки. «Куньлунь» стал обладателем Кубка Лады в Тольятти. Следующий матч «Витязь» проведёт на предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы со «Спартаком». Эта игра состоится 24 августа.