Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги предсезонного матча с ЦСКА (2:3). Минчане едва не отыгрались со счёта 0:3, но сумели лишь сократить отставание до минимума.

«Хороший предсезонный матч. Играли с действующим чемпионом, пусть у них и был отчасти экспериментальный состав. Однако в любом случае это команда, которая выиграла Кубок Гагарина. Игра получилась хорошей. Но минутная потеря концентрации во втором периоде — и счёт 0:3.

Наша команда не потерялась и сумела переломить ход матча. Игрой доволен, было много хороших моментов. Но и есть над чем подумать. Насколько доволен характером команды? Да, в концовке матча были хорошие моменты. Но ребята в разном физическом состоянии. Некоторые только приехали, им нужно время. Специально поставили их в состав — пусть получают игровую практику», — цитирует Квартальнова «Белорусский хоккей».