Тренер «Торпедо» Ларионов высказался о контрольных матчах с «Дизелем»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о контрольных матчах с пензенским «Дизелем». Нижегородцы одержали две победы — 2:1 и 3:2.

«Две игры — две победы. Посмотрели молодёжь, провели небольшой эксперимент. Довольны тем, что видели. Знаем, над чем работать, какие требования предъявляются к молодым ребятам. За пару недель до начала сезона уже вырисовывается скелет команды. Завтра выступим составом, близким к оптимальному, который будет готов к первому матчу в Ярославле.

В принципе, довольны молодёжью, которую пригласили из «Чайки». Не видел раньше Свищёва. Хороший мальчишка с хорошим потенциалом, всего 18 лет. Артамонов показал себя с хорошей стороны, вообще молодой — 17 лет. И остальные тоже… Чесноков, парень из Чкаловского района Нижегородской области, сегодня попал в протокол. Омелюсик… Все они почувствовали дух и атмосферу команды. Конечно, им ещё надо многое сделать, чтобы стать игроками другого уровня. Но повариться в этой каше — хороший опыт для того, чтобы быстрее развиваться и становиться лучше.

Если сравнивать игру вчерашнюю и сегодняшнюю? Это к Коле Хабибулину (улыбается). У него есть комментарии свои. Уже после первого периода он сказал, что вчера кувыркались защитники, а сегодня нападающие. Надеюсь, завтра кувырканий не будет, а будет тот сказочный хоккей, который мы хотим видеть. Наберитесь терпения. Мы не хотим опережать события, чтобы выдать раньше то, что мы хотим дать в сезоне. В принципе, завтра первая игра, когда мы играем все вместе, теми людьми, которые себя хорошо зарекомендовали. Завтра ожидаю хорошей созидательной правильной игры. И, конечно, жду побольше голов», — сказал Ларионов в интервью клубной пресс-службе.

Завтра, 20 августа, «Торпедо» встретится с новокузнецким «Металлургом». Начало игры — в 13:00 мск.