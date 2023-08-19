Турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь Родиона Амирова

Предсезонный турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, который ушёл из жизни 14 августа 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Два года назад молодому игроку был вынесен тяжёлый диагноз – опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов. Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», — написано в заявлении клуба.
Кубок имени Родиона Амирова пройдёт с 21 по 26 августа в Уфе. В турнире примут участие «Толпар», «Белые Медведи», «Красноярские Рыси», «Ладья», «Мамонты Югры» и «Стальные Лисы».
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