Турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь Родиона Амирова

Предсезонный турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, который ушёл из жизни 14 августа 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Два года назад молодому игроку был вынесен тяжёлый диагноз – опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов. Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», — написано в заявлении клуба.

Кубок имени Родиона Амирова пройдёт с 21 по 26 августа в Уфе. В турнире примут участие «Толпар», «Белые Медведи», «Красноярские Рыси», «Ладья», «Мамонты Югры» и «Стальные Лисы».