«На площадке не будет равнодушных хоккеистов». Разин обратился к болельщикам «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин обратился к болельщикам клуба.
«В далёком 1994 году я впервые приехал в город Магнитогорск. Насколько я помню, это было 20 августа. Завтра 29 лет, как я сюда приехал. Я попал в очень хорошую команду, и мы как хоккеисты, естественно, благодаря руководству начали знакомить вас с большим хоккеем, начали приучать вас к большим победам. За пять лет тогда на клубном уровне мы выиграли всё, что можно. К сожалению, хоккейная жизнь заканчивается. На смену нашему поколению пришло другое.
Сейчас наступает новое поколение. Сами видите, сколько в этом сезоне будет новичков. Поэтому приходите на хоккей. Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться, мы всё для этого сделаем. Но я могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов. Каждую игру мы будем биться за клуб, за город, за комбинат, за каждого болельщика», — сказал Разин.
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