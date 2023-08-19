Фёдоров объяснил замену Федотова в матче с минским «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил замену голкипера Ивана Федотова в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).
«Замена вратаря не связана с травмой? Нет, это связано с нашей подготовкой, с нашим планом, который предусматривал такую замену. Ваня в порядке, Сева (Скотников. — Прим. «Чемпионата») хорошо отыграл, особенно в концовке третьего. Так что мы, извините за банальное выражение, готовимся в штатном режиме.
Федотова нужно плавно вводить? Плавно, не плавно — поживём, увидим. Всё будет зависеть, наверное, от каких-то действий игроков на льду. По вратарям у нас есть определённые мысли и планы. Банально, вы правы. Мы прошли серьёзные нагрузки, серьёзную подготовку. На наш взгляд, этого было достаточно на сегодня для Ивана», — сказал Фёдоров в интервью клубной пресс-службе.
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