Роман Ротенберг подвёл итоги сбора СКА в горах

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о сборе команды в горах Краснодарского края.
«Сбор в горах завершён! Мы классно поработали и теперь возвращаемся в Петербург. Ещё раз хочу сказать большое спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!
Благодарю парней, которые по полной программе выложились на этом сборе, — отработали и физику, и игровые взаимосвязи, и ещё массу деталей, которые помогут нам стать ещё лучше. Недавно мы проводили тестирование и были приятно удивлены результатами — все игроки сумели показать отличный результат.
Совсем скоро наша команда выйдет на лёд перед своими болельщиками на турнире Пучкова. Уже не терпится сыграть для петербургской публики. Ждём всех в Ледовом!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.
- 19 августа 2023
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