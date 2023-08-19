Роман Ротенберг подвёл итоги сбора СКА в горах

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о сборе команды в горах Краснодарского края.

«Сбор в горах завершён! Мы классно поработали и теперь возвращаемся в Петербург. Ещё раз хочу сказать большое спасибо «Газпрому» за гостеприимство и невероятные условия, которые компания создала на объектах в Красной поляне. Это самый высокий уровень!

Благодарю парней, которые по полной программе выложились на этом сборе, — отработали и физику, и игровые взаимосвязи, и ещё массу деталей, которые помогут нам стать ещё лучше. Недавно мы проводили тестирование и были приятно удивлены результатами — все игроки сумели показать отличный результат.

Совсем скоро наша команда выйдет на лёд перед своими болельщиками на турнире Пучкова. Уже не терпится сыграть для петербургской публики. Ждём всех в Ледовом!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.