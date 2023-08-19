Вратарь ЦСКА Скотников высказался о матче с минским «Динамо»

Голкипер московского ЦСКА Всеволод Скотников высказался о контрольном матче с минским «Динамо» (3:2). Скотников заменил Ивана Федотова в середине второго периода.
«Было много работы — каково входить в такую игру? Главное — подготовиться головой, психологически не просесть, не замерзать на скамейке. Первые броски свои поймал, а дальше игра пошла.
Обидно ли было всё-таки пропустить одну шайбу? Пропускать всегда обидно. Но самое главное, что команда выиграла, удержали счёт.
Что случилось в эпизоде с отменённым голом «Динамо»? Я считаю, его не засчитали по делу. Игрок находился в площади ворот и тем самым сбил меня», — приводит слова Скотникова официальный сайт ЦСКА.
Этот матч стал первым в текущей предсезонке для ЦСКА. Следующую игру армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».
- 19 августа 2023
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