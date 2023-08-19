Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь ЦСКА Скотников высказался о матче с минским «Динамо»

Вратарь ЦСКА Скотников высказался о матче с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Всеволод Скотников высказался о контрольном матче с минским «Динамо» (3:2). Скотников заменил Ивана Федотова в середине второго периода.

«Было много работы — каково входить в такую игру? Главное — подготовиться головой, психологически не просесть, не замерзать на скамейке. Первые броски свои поймал, а дальше игра пошла.

Обидно ли было всё-таки пропустить одну шайбу? Пропускать всегда обидно. Но самое главное, что команда выиграла, удержали счёт.

Что случилось в эпизоде с отменённым голом «Динамо»? Я считаю, его не засчитали по делу. Игрок находился в площади ворот и тем самым сбил меня», — приводит слова Скотникова официальный сайт ЦСКА.

Этот матч стал первым в текущей предсезонке для ЦСКА. Следующую игру армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».

Материалы по теме
Фёдоров объяснил замену Федотова в матче с минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023