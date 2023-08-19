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Нападающий ЦСКА Янченко: тренерский штаб доверяет, подтягивает молодых

Нападающий ЦСКА Янченко: тренерский штаб доверяет, подтягивает молодых
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Нападающий московского ЦСКА Иван Янченко высказался о контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

«Динамо» запирало ЦСКА? У нас первая игра на сборах, в отличие от «Динамо». Пока вошли, вкатились, нужно было время. Я считаю, причина только в этом.

ЦСКА даёт шансы молодым игрокам? Чувствую ли, что у меня есть шанс зацепиться? Конечно, он есть. Тренерский штаб доверяет, подтягивает нас, всё в наших руках. Спасибо руководству ЦСКА за это.

Родился в Беларуси — есть ли какие-то особенные эмоции, когда играю здесь? Да, есть. Здесь у меня много знакомых, близких. К тому же ещё надо что-то доказать тем, кто когда-то в меня не поверил. Так что приятно играть здесь», — приводит слова Янченко официальный сайт ЦСКА.

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