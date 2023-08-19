Скотников ответил, что необходимо для того, чтобы однажды стать первым вратарём ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Всеволод Скотников рассказал о работе вратарей армейского клуба.
«Готов ли психологически однажды стать первым вратарём ЦСКА? Что для этого необходимо? Думаю, нужно больше практики игровой получать, чаще тренироваться с основной командой. Психологически это само придёт. Если постоянно находишься в первой команде и работаешь с Сергеем Ивановичем Наумовым, то он подведёт тебя в любом случае к этому состоянию.
Как складываются отношения во вратарской бригаде ЦСКА? Я всегда спрашиваю у Саши Шарыченкова совета, сейчас Ваня Федотов приехал, у него тоже всегда могу спросить. У нас дружеская атмосфера, все общаемся.
Сорокин и Шестёркин называли Наумова лучшим тренером вратарей в КХЛ? В чём его секрет? Я полностью согласен, что каждый вратарь, кто с ним работал, прогрессировал. Даже не знаю, в чём секрет. Он честно относится к своему делу, всё объясняет, обращается с нами как с профессионалами. Наверное, в этом и есть секрет», — приводит слова Скотникова официальный сайт ЦСКА.
- 19 августа 2023
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