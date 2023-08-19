Глава московского «Динамо» поставил перед клубом цель на сезон КХЛ-2023/2024

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о цели клуба на 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Цель на сезон? Попадание в призовую тройку. Я об этом сейчас сказал.

Остаётся ли ещё бюджет под возможное усиление команды? Сегодня мы команду укомплектовали. Со стороны тренерского штаба дополнительных просьб, скажем так, мягко говоря, не поступает, поэтому я, естественно, не хожу к акционерам с вопросом об усилении. Понадобится – будем усиливать», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Динамовцы в своём первом матче дома сыграют с санкт-петербургским СКА 2 сентября. Начало игры — в 17:00 мск.