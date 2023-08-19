Воронин — о Гусеве и векторе развития московского «Динамо»: тут нет противоречия

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о векторе развития клуба.
«Когда отказывались от контрактов Шипачёва и Войнова, мы говорили о новом векторе развития, а сейчас берём достаточно дорогие контракты Гусева и Ожиганова? Тут нет противоречия. Мы продолжаем работать с ленинградским «Динамо». Новый генеральный директор уже несколько раз туда выезжал.
Продолжаем расширять зону работы и по России. Даже в ЛНР сейчас были вместе с руководителем питерского «Динамо». В Питере у нас есть неплохие ребята, 2005-й и 2007-й год рождения, мы будем дальше делать ставку на них», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Динамовцы в своём первом матче дома сыграют с санкт-петербургским СКА 2 сентября. Начало игры — в 17:00 мск.
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