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Мальцев — о награждении орденом Невского: «Динамо» и Чернышёв сделали мне путёвку в жизнь

Мальцев — о награждении орденом Невского: «Динамо» и Чернышёв сделали мне путёвку в жизнь
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Двукратный олимпийский чемпион, легенда московского «Динамо» Александр Мальцев высказался о вручении ему государственной награды — ордена Александра Невского.

«Вручение мне государственной награды? Для меня награждение орденом Александра Невского – это большая честь. Я хочу сказать большое спасибо московскому «Динамо» за то, что был приглашён в команду, которую возглавлял Аркадий Чернышёв. Они сделал мне путёвку в жизнь. И я хочу ещё раз сказать, что большая заслуга здесь московского «Динамо», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призёром Олимпийских игр (1980), девятикратным чемпионом мира (1969-1971, 1973-1975, 1978, 1981, 1983).

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