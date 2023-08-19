Александр Мальцев рассказал, чего он ждёт от появления Никиты Гусева в московском «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, легенда московского «Динамо» Александр Мальцев поделился ожиданиями от столичного клуба в новом сезоне КХЛ.
«Ожидания от выступления команды в новом сезоне? Давайте посмотрим. Мы ждём хорошей, красивой, прекрасной игры. Самое главное, чтобы они не забывали, что они играют ради наших болельщиков.
Что скажу о появлении в команде двух новичков – Гусева и Ожиганова? Во-первых, хочу сказать им спасибо, что они пришли в клуб. Мы ждём от них помощи нашим молодым игрокам, которых сейчас очень много в команде. Ждём, чтобы они помогли им стать большими спортсменами.
Что скажу молодым игрокам команды? Во-первых, чтобы они показали свою игру, которую они показывали в детском, юношеском и молодёжном хоккее, чтобы они так же играли за команду мастеров московского «Динамо», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 августа 2023
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