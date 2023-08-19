В московском «Динамо» назвали причину переезда основной команды с базы в Новогорске

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о переезде основной команды с базы в Новогорске.
«Мы перевели основную команду из Новогорска на малую арену, которая находится рядом с «ВТБ Ареной». Очень удобное расположение: здесь тренируется основная команда и часть детей, все живут тоже рядом.
Базу в Новогорске отремонтируют, приведут в порядок. Там лёд практически не держит тренировку – после 25 минут нужно перезаливать. Мы Центральному совету сказали – сделайте два льда, мы вернёмся на намоленную базу. Когда отремонтируют, это будет зависеть от финансирования. Обещают, что к следующему году сделают.
У нас было много предложений по переезду: нам и в Химках место предлагали, и бывшую спартаковскую базу, где достаточно хорошие условия. Но генеральный спонсор предоставил нам малую арену, мы полностью её загрузили», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 августа 2023
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