Президент «Динамо» — об О’Делле: акционеры платят деньги — эти деньги надо отрабатывать

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о продлении контракта с канадским нападающим Эриком О'Деллом.

«Реально уговаривать О’Делла, чтобы он остался в «Динамо», нам не пришлось, потому что он сам очень хотел играть в команде. Соответственно, были разные предложения, но он от них отказался и вернулся в «Динамо». Вы все знаете, что существует ограничение в три иностранца, и у нас даже один из американцев пошёл навстречу, чтобы О’Делл играл в команде. Вам известно, что он принял гражданство России. Сказал, что хочет, чтобы О’Делл играл с ним. Ну играй.

Хотя, конечно, у нас были вопросы, потому что в прошлом сезоне Эрик два месяца не играл. Вы понимаете, что здоровье – это один из моментов. Не то что мы хотим потерять хорошего игрока. Но нам нужен игрок за те деньги, что есть. Акционеры платят деньги – эти деньги надо отрабатывать», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.