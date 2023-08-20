Попов – о матче с «Куньлунем»: «Витязь» доминировал два периода

Нападающий «Витязя» Виталий Попов подвёл итоги контрольного матча своей команды с «Куньлунь Ред Стар» (0:4). Подмосковный клуб пропустил три гола в третьем периоде. После игры команды потренировали серию буллитов, и Попов забил решающий из них.

«Знал, что буду делать на буллите. Вышел – и сделал. Получилось. Этот финт – моя домашняя заготовка Безусловно, вратари в этом матче здорово играли. У нас Кирилл [Устименко] действовал достаточно уверенно и спокойно, держал нас в игре очень долго. Также и у соперника вратарь [Мэтт Джурусик] очень хорошо сыграл.

Хороший матч на самом деле получился. Считаю, что два периода мы доминировали и лучше играли. Здорово двигались и двигали шайбу. Получили гол в меньшинстве и второй гол, наверное, немного подломил. Начали немножко бегать, и уже было тяжело. Пропустили третий, а потом четвёртый голы. А так два периода действительно здорово играли, хорошо смотрелись. Молодые ребята здорово себя проявляли. Если перечеркнуть третий период, то два периода вообще здорово играли.

Добавил ли победный буллит настроения? Они не учитываются, самое главное, чтобы в сезоне были победы и решающие буллиты.

Очень приятно, что болельщики на каждую игру приходят, всегда с нами. Они приезжают издалека, и это очень здорово. Мы уже многих знаем в лицо. Это очень приятно», — приводит официальный сайт «Витязя» слова Попова.