Исхаков стал четвёртым в рейтинге лучших проспектов «Айлендерс» по версии НХЛ

Российский нападающий Руслан Исхаков занял четвёртое место в списке лучших проспектов «Айлендерс» по версии официального сайта НХЛ. Первое место в топ-5 занял 21-летний нападающий Уильям Дюфур.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Уильям Дюфур (нападающий, 21 год).

2. Мэттью Маджио (нападающий, 20 лет).

3. Самуэль Болдюк (защитник, 22 года).

4. Руслан Исхаков (нападающий, 23 года).

5. Куинн Финли (нападающий, 19 лет).

22-летний форвард сезон-2022/2023 провёл в АХЛ за клуб «Бриджпорт Айлендерс». В 69 матчах регулярки нападающий набрал 51 (17+34) очко.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Айлендерс» уступили «Каролине» в первом раунде плей-офф в шести матчах.