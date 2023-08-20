Исхаков стал четвёртым в рейтинге лучших проспектов «Айлендерс» по версии НХЛ
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Российский нападающий Руслан Исхаков занял четвёртое место в списке лучших проспектов «Айлендерс» по версии официального сайта НХЛ. Первое место в топ-5 занял 21-летний нападающий Уильям Дюфур.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Уильям Дюфур (нападающий, 21 год).
2. Мэттью Маджио (нападающий, 20 лет).
3. Самуэль Болдюк (защитник, 22 года).
4. Руслан Исхаков (нападающий, 23 года).
5. Куинн Финли (нападающий, 19 лет).
22-летний форвард сезон-2022/2023 провёл в АХЛ за клуб «Бриджпорт Айлендерс». В 69 матчах регулярки нападающий набрал 51 (17+34) очко.
Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Айлендерс» уступили «Каролине» в первом раунде плей-офф в шести матчах.
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