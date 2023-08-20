Светлов — о составе «Авангарда»: Омску удалось выкрутиться в сложной ситуации

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов высоко оценил трансферную политику «Авангарда», который за последнее время сделал два громких подписания в лице нападающих Райана Спунера и Владимира Ткачёва.

«Посмотрите, какой шаг вперёд в последние дни сделал «Авангард». Некоторые ведущие клубы Востока до сих пор не нашли легионеров, а Омску удалось выкрутиться в более сложной ситуации, когда потребовалась нештатная замена, да ещё первого центра. Тем не менее Найт был оперативно заменён на Спунера. Одновременно был подписан снайпер Ткачёв.

В итоге у Омска вновь сформировалось потенциально одно из лучших первых звеньев в лиге. Плюс у «Авангарда» очень ровная линия обороны во главе с капитаном Шарипзяновым — и опытных игроков активно подпирает молодёжь. Если вратарь Демченко выступит на уровне прошлого сезона, то Омску по силам побороться с Казанью за лидерство на Востоке», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сегодня, 20 августа, начинается предсезонный турнир в Омске на Кубок Блинова. «Авангард» первый матч на турнире проведёт с «Локомотивом». Матч начнётся в 14:00 мск.