Билялетдинову, Кудашову и другим воспитанникам «Динамо» вручили ордена Александра Невского

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Воспитанникам московского «Динамо» вручены награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны

Орденом Александра Невского награждены легендарные динамовцы Зинэтула Билялетдинов, Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Станислав Петухов.

Орден Пирогова вручён старшему врачу ХК «Динамо» Валерию Конову. Орденом Почёта награждены прославленные динамовцы Александр и Владимир Голиковы, а также главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Орден Дружбы вручён легендарному вратарю и воспитаннику динамовской школы Александру Ерёменко.

Фото: соцсети «Динамо»

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Билялетдинов вместе с ХК «Ак Барс» завоевал серебряные медали. В финале розыгрыша Кубка Гагарина казанский клуб уступил ЦСКА со счётом 3-4.

Билялетдинов – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018), пятикратный чемпион России как тренер. Он олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею.