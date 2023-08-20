В московском «Динамо» определились с номерами игроков на сезон-2023/2024 КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» определились с игровыми номерами на сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Напомним, одним из главных приобретений «Динамо» в текущее межсезонье стал нападающий Никита Гусев. Форвард взял для себя привычный 97-й номер, под которым он играл в прошлом сезоне в составе СКА.

Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт 2 сентября. В Москве бело-голубые примут СКА. Начало матча — в 17:00 мск.

В прошлом сезоне московское «Динамо» уступило в первом раунде плей-офф нижегородскому «Торпедо» в шести матчах. Регулярный чемпионат КХЛ московский клуб завершил на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.