В московском «Динамо» определились с номерами игроков на сезон-2023/2024 КХЛ
Поделиться
Хоккеисты московского «Динамо» определились с игровыми номерами на сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.
Фото: телеграм-канал «Динамо»
Напомним, одним из главных приобретений «Динамо» в текущее межсезонье стал нападающий Никита Гусев. Форвард взял для себя привычный 97-й номер, под которым он играл в прошлом сезоне в составе СКА.
Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт 2 сентября. В Москве бело-голубые примут СКА. Начало матча — в 17:00 мск.
В прошлом сезоне московское «Динамо» уступило в первом раунде плей-офф нижегородскому «Торпедо» в шести матчах. Регулярный чемпионат КХЛ московский клуб завершил на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
16:18
-
16:05
-
15:40
-
15:25
-
14:55
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
12:00
-
11:25
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
03:51
- 19 августа 2023
-
23:52
-
23:23
-
23:05
-
22:46
-
22:20
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
Партнерский контент