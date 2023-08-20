«Амур» и «Авангард» близки к договорённости по обмену прав на Ивана Николишина

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, «Авангард» и «Амур» окончательно ещё не договорились об обмене в омский клуб прав на нападающего Ивана Николишина, но сейчас ситуация близка к тому, что стороны в итоге договорятся.

Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. В СМИ появлялась информация, что «Амур» отказался оплатить операцию Николишину в Германии.

27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25) в 67 матчах.