Голкипер СКА Николаев: в этом сезоне у нас есть все шансы выиграть Кубок Гагарина
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Вратарь СКА Дмитрий Николаев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ, который стартует 1 сентября.
«Подготовка проходит очень хорошо. Провели сбор, приняли участие в турнире. Вернулись в Санкт-Петербург. Готовимся к домашнему турниру (с 21 по 26 августа в Санкт-Петербурге пройдёт турнир имени Н. Г. Пучкова. — Прим. «Чемпионата»). Будем готовы к сезону.
Задачи на сезон всегда максимальные. Естественно — это Кубок Гагарина. Думаю, в этом сезоне у нас есть все шансы, чтобы стать чемпионами», — цитирует Николаева «Спорт день за днём».
СКА начнёт регулярный сезон-2023/2024 2 сентября гостевым матчем с московским «Динамо».
Ранее главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о сборе команды в горах Краснодарского края.
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