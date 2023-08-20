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Кравец о поражении «Авангарда» 1:5: всё, что можно, залетело у соперника, а у нас наоборот

Кравец о поражении «Авангарда» 1:5: всё, что можно, залетело у соперника, а у нас наоборот
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал крупное поражение от «Локомотива» (1:5) в рамках Кубка Блинова.

«Игра неоднозначная получилась, многие действия у нас были хорошими, даже в первом периоде. Хорошее движение, создавали моменты, которые нужно забивать. Проиграли стандартные положения, и хотелось бы, чтобы нападающие использовали свои шансы. Много новичков играло, особенно в центральной линии. Обозначилась проблема с вбрасываниями. Расстроил последний гол, нужно всё-таки играть до конца, не расслабляться. А так по движению, по работе нет претензий. Конечно, расстроились, что не порадовали болельщиков победой, но на данном этапе это не так важно. Всё, что можно, залетело у соперника, а у нас наоборот, но это не значит, что «Локомотив» на халяву выиграл», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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