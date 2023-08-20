Сергей Черкас рассказал, за какими голкиперами в КХЛ стоит следить в новом сезоне

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас назвал голкиперов КХЛ, за которыми стоит следить в новом сезоне лиги.

«В каждой команде КХЛ есть неплохие вратари. Выделю Никиту Серебрякова из «Адмирала», Аликин в «Амуре» хорошо играл, Николаев в СКА. Много качественных вратарей. Когда разрешится вопрос с Федотовым, всем будет интересно, сможет ли он поднять планку до того уровня, когда он выиграл Кубок Гагарина и им начали интересоваться клубы Национальной хоккейной лиги.

Конкуренция среди российских вратарей будет неплохая. Мне лично интересно, сможет ли достичь нового уровня вратарь «Салавата» Самонов. Он показывал неплохую игру, но потом стало что-то не получаться. Он же и за сборную достойно выступал. Перезагрузка в Уфе может пойти ему на пользу», — сказал Черкас в интервью Legalbet.

Ранее Черкас заявил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, играя за молодёжную сборную России, часто оставался после тренировок отрабатывать буллиты.