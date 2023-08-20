Щитов: почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ? Нам нужно уходить оттуда

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что ФХР должна покинуть Международную федерацию хоккея из за ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.
«Вся эта ситуация может привести к конфликту с Международной федерацией хоккея. Нам нужно наладить отношения с НХЛ, а также между ЦСКА и «Филадельфией». Я не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, когда она не допускает нас до международных соревнований? Считаю, что нам нужно уходить оттуда. Ситуация тяжёлая. Они никуда нас не допускают. Главное, чтобы у нас были хорошие отношения с НХЛ. Нам и так сейчас не с кем играть, кроме как с Беларусью и Казахстаном.
Не будем играть с ними — будем развивать свой внутренний чемпионат и свой хоккей. Всё равно когда-нибудь эта ситуация закончится. Да, будет конфликт с ИИХФ. Ну и пусть. С ней нужно расходиться. Ничего хорошего уже не увидим от этой федерации. Главное, чтобы с НХЛ у нас были нормальные отношения, чтобы из нашего чемпионата никто не уезжал в одностороннем порядке», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».
Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил решение ЦСКА подать апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.
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