Новичок «Питтсбурга» Эрик Карлссон провёл тренировку в форме клуба

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон провёл тренировку в форме своего нового клуба, сообщает журналист Кевин Ли в своём «твиттере.

Фото: «Твиттер» Кевина Ли

Как сообщает San Jose Hockey Now, Карлссон тренируется в Оттаве, где он живёт в межсезонье, в спортивном центре, где тренируется «Оттава Сенаторз».

Напомним, 6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.