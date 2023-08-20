Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон Брюинз» рассматривает подписание Джонатана Тэйвза

«Бостон Брюинз» рассматривает подписание Джонатана Тэйвза
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает журналист The Fourth Period и NHL Network Дэвид Паньотта, «Бостон Брюинз» рассматривает подписание нападающего Джонатана Тэйвза, который недавно заявил, что пропустит весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем.

«Хотя Тэйвз в первую очередь сосредоточился на восстановлении здоровья после ковида, «Брюинз» были в его поле зрения как потенциальное место продолжения карьеры ещё с прошлого сезона. Интерес Тэйвза к «Брюинз» взаимный и зависит от здоровья и благополучия игрока», — приводит слова Паньотты Nhl Trade Talk.

34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.

Материалы по теме
Джонатан Тэйвз пропустит сезон-2023/2024, но не завершает карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023