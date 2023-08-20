Гендиректор ХК «Динамо» прокомментировал проблему с пересечением с футбольными матчами

Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что клуб надеется найти компромисс с футбольным клубом в вопросе расписания матчей на «ВТБ Арене».

«Мы на постоянной связи с КХЛ — этот вопрос уже поднимался. Лига идёт нам навстречу в плане переноса. Так сложилась жизнь, что мы с футболистами находимся под одной крышей. В любом случае мы будем искать компромисс.

Практически мы всё согласовали. Думаю, мы найдём решение, которое устроит футболистов и ни в коем случае не пострадают хоккеисты. Мы находимся под одной крышей, поэтому обязательно нужно искать компромисс, а не конфронтации», — цитирует Сушко ТАСС.

Согласно календарю Мир — Российской Премьер-Лиги, матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября начнётся в 16:45. В 19:30 запланирована игра КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Оба матча состоятся на «ВТБ Арене», которая вмещает в себя футбольный и хоккейный стадионы.

Ранее хоккеисты московского «Динамо» определились с игровыми номерами на сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге.