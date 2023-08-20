«Лада» подписала пробный контракт с 17-летним форвардом

Хоккейный клуб «Лада» заключил пробное соглашение с нападающим Никитой Дьяченко, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

«Дьяченко является уроженцем Бугульмы, однако в юном возрасте он переехал в Альметьевск, где оказался в системе местного «Нефтяника». Большую часть прошлого сезона форвард провёл в ЮХЛ, набрав суммарно 59 (33+26) очков за 47 матчей при показателе полезности «+24». Также Никита принял участие в трёх встречах «Спутника» в МХЛ, но баллами за результативность не отметился», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, «Лада» вернулась в Континентальную хоккейную лигу спустя пять сезонов, проведённых в ВХЛ.

Ранее «Лада» заключила односторонний контракт на один сезон со словацким защитником Миславом Росандичем.