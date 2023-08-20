Один российский игрок вошёл в топ-5 лучших защитников в истории «Рейнджерс» по версии THW

Журналист Скотт Блэр в статье на портале The Hockey Writers составил топ-5 лучших защитников «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории.

На пятом месте — российский бывший защитник Сергей Зубов.

«Сергей Зубов добился впечатляющих результатов в составе «Рейнджерс». Однако его пребывание в «Рейнджерс» было прервано обменом, который отправил его в «Питтсбург Пингвинз» всего через три сезона. Многие фанаты «Рейнджерс» до сих пор огорчены этим. Российский защитник набрал 153 очка в 165 играх за три сезона в команде», — сказано в статье.

Зубов — олимпийский чемпион в составе Объединённой команды и двукратный обладатель Кубка Стэнли (1994 и 1999) в составе «Рейнджерс» и «Даллас Старз».

Полностью топ-5 лучших защитников «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории выглядит так:

1. Брайан Литч.

2. Брэд Парк.

3. Гарри Хауэлл.

4. Рон Грешнер.

5. Сергей Зубов.