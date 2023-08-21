На «Уфа-Арене» проходит прощание с Родионом Амировым

Сегодня, 21 августа, в Уфе на арене «Салавата Юлаева» проходит прощание с Родионом Амировым. Воспитанник уфимского клуба умер от рака 14 августа.

В 10:45 местного времени начнётся траурный митинг. Родион Амиров будет похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района.

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее было принято решение, что предсезонный турнир молодёжных команд в Уфе будет назван в честь Родиона Амирова.