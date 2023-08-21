Бывший тренер сборной России, «Ак Барса», московского «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов рассказал об особенностях межсезонья-2023 в КХЛ.
«Раньше топ-клубы где-то могли пожертвовать стартом чемпионата, чтобы набрать ход к зиме и выйти на пик к кубковой весне. И наоборот, клубы второго эшелона, которым крайне важно взять свои очки именно осенью, когда фавориты ещё не набрали полный ход, делали ставку как раз на старт турнира.
Но новый формат КХЛ — 68-матчевый и практически непрерывный календарь — внёс свои коррективы в подготовку. При таком жёстком расписании, если засидишься на старте, рискуешь попасть в психологическую яму и не наверстать упущенное. Год назад, например, «Ак Барсу» на нервах удалось выйти из этого пике, но, скажем, «Трактор» после тяжёлой осени так и не вернулся на свой турнирный уровень. Поэтому специфика теперь в том, что старт очень важен для всех команд — с любых этажей турнирной таблицы», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Белов рассказал, что молодым игрокам стоит подольше играть в России, прежде чем уехать в НХЛ.
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