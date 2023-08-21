Хоккеисты «Салавата Юлаева» простились с Родионом Амировым. Церемония прощания проходит в стенах «Уфа-Арены». Воспитанник уфимского клуба умер от рака 14 августа.

Попрощаться с Родионом пришли его коллеги, друзья, знакомые и фанаты. В 10:45 местного времени начнётся траурный митинг. Родион Амиров будет похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района.

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер Амирова из обращения.